Солецкий районный суд Новгородской области впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовые убийства мирных жителей в новгородской деревне Жестяная Горка в 1942-1943 годах, сообщает «Медуза» со ссылкой на РИА «Новости».

«Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942–1943 годах солдатами «тайлькоманды» в отношении не менее 2,6 тысяч советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп», - прозвучал вердикт судьи Марины Малышевой, которую цитируют «Новые известия».

Как отмечает РИА Новости, это первый в истории российской судебной практики случай признания геноцида советских граждан нацистами.

Признать геноцидом массовое убийство в Жестяной Горке потребовал прокурор Новгородской области Виталий Новиков в интересах потомков погибших. Он напомнил, что в соответствии с уставом Нюрнбергского трибунала военные преступления не имеют сроков давности, добавив, что факты истребления этнических групп советского народа в военные годы до этого не получали официального признания.

В мае 2019 года в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области нашли захоронение времен Великой Отечественной войны с останками 42 человек, среди которых были трое детей и беременная женщина.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде. По данным следствия, люди, чьи останки были найдены в Жестяной Горке, стали жертвами массовых убийств мирных жителей и военнопленных. Их в 1942-1943 годах совершали члены «тайлькоманды», сформированной нацистами, в которую входили 33 выходца из Латвии. Ими командовал немецкий генерал Курт Герцог. В 1947 году его приговорили к 25 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. При этом исполнители преступлений к уголовной ответственности не привлекались. По данным СК, в Жестяной Горке были расстреляны более 2600 человек.

В период с мая по октябрь 2019 года участники поисковой экспедиции «Долина» и члены поискового батальона Минобороны нашли останки более чем 500 жертв расстрелов в районе Жестяной Горки.