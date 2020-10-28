Расширение рынка туристических услуг и привлечение отдыхающих из новых стран станут мощным толчком для развития сферы туризма Турции. Такое мнение озвучили в Ассоциации отельеров Турции (POYD).

В одной лишь туристической столице страны – Анталье, несмотря на пандемию, до конца года ожидают около 4 миллионов иностранных туристов, более половины из которых россияне. Второе место занимают туристы из Украины, следом идут гости из Германии и Великобритании.

Благодаря программе «Безопасный туризм» интерес к отдыху в Турции значительно вырос, а Анталья прочно закрепилась в списке ведущих мировых направлений туризма.

Глава POYD Улкай Атмаджа рассказал агентству Anadolu, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа стала для сферы туризма хорошей возможностью для «реформирования», пересмотра многих составляющих.

«Мы уже сегодня готовимся к туристическому сезону 2021 года и намерены подняться на новый уровень в сфере услуг. Ищем альтернативные рынки, прилагаем для этого особые усилия. Хотим привлечь туристов со всех уголков мира», – отметил Атмаджа.

По его словам, в нынешнем кризисном году главной целью стало обеспечение бесперебойной работы как можно большего числа туристических объектов. «В зимний сезон мы постараемся обеспечить работу уже туристических объектов, что позволит максимально полно подготовиться к новому сезону», – сказал глава Ассоциации.

Атмаджа также подчеркнул, что представители туристического сектора Турции связывают особые надежды с предстоящим годом.

Директор Ассоциации отельеров Средиземноморского региона Турции (AKTOB) Эркан Ягджы, в свою очередь, констатировал, что Россия остается важным рынком для сферы туризма Турции.

Ягджы выразил уверенность в том, что благодаря выходу на новые туристические рынки к 2023 году будет достигнут значительный успех.