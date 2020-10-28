Уровень доверия россиян к телевидению как источнику информации снизился до 23%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Deloitte .

Это рекордно низкий уровень с 2016 года, с которого компания регулярно исследует медиапотребление в России. Тогда уровень доверия к телевидению составлял 28%, затем он два года держался на уровне 30%, а последние два года снижался.

Согласно отчету, в этом году телеканалам меньше всего доверяют москвичи (20%), жители других городов-миллионников (21%) и студенты (15%). Самый высокий уровень зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (28%), а также среди военных и людей старше 55 лет (выше 32%).

Новостные и аналитические интернет-ресурсы, а также официальные сайты, например, компаний и госорганов оказались основными источниками информации для россиян. Но и к ним доверие снизилось с 42% годом ранее до 39%. Еще 16% граждан в качестве главного источника информации выбрали социальные сети и блоги – уровень доверия к ним вырос с 13% в прошлом году.

При этом опрошенные изданием телеменеджеры категорически не согласны с тем, что теряют доверие аудитории. По словам гендиректора ВГТРК Александра Нечаева, внешнеполитическая обстановка, экономика и пандемия способствовали значительному росту спроса аудитории.