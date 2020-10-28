Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возглавил рейтинг «500 самых влиятельных мусульман мира» (Muslim 500), составляемый Королевским исламским центром стратегических исследований Аммана. В прошлом году турецкий лидер занимал шестое место в списке, сообщает CentralAsia.UZ.

На второй строчке рейтинга расположился король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз, за ним следует верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В списке самых влиятельных мусульман мира также упоминаются президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Помимо политических лидеров, в рейтинг попали известные спортсмены: защитивший чемпионский титул в легком весе в смешанных боевых искусствах Хабиб Нурмагомедов, форвард футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохаммед Салах и экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Среди духовных лидеров стран постсоветского пространства в списке оказались главные муфтии Таджикистана и Узбекистана – Саидмукаррам Абдулкодирзода и Усмонхон Алимов. К слову, последний в рейтинг попадает в 11 раз подряд с 2009 года.

Ежегодно в список Muslim 500 включают влиятельных мусульманских ученых, политиков, религиозных деятелей, проповедников и духовных наставников, благотворителей, бизнесменов, людей искусства, культуры, спортсменов, знаменитостей, а также хафизов Корана.