ПОЛИТИКА
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Армянские солдаты отказываются воевать
В сеть попало видео с позиций армянской армии. Солдаты отказываются воевать и идут на конфликты с командованием. У них отсутствуют продовольствие, амуниция и вооружение. Перебои в поставках связаны со значительными потерями армянской армии. Тем временем ВС Азербайджана освободили уже более 170 оккупированных Арменией населенных пунктов. #Азербайджан #Карабах #Армения
Армянские солдаты отказываются воевать / Others
28 октября 2020 г.
Истории
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