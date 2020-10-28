Армянские солдаты отказываются воевать

В сеть попало видео с позиций армянской армии. Солдаты отказываются воевать и идут на конфликты с командованием. У них отсутствуют продовольствие, амуниция и вооружение. Перебои в поставках связаны со значительными потерями армянской армии. Тем временем ВС Азербайджана освободили уже более 170 оккупированных Арменией населенных пунктов. #Азербайджан #Карабах #Армения