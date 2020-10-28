Расистские, фашистские, исламофобские и ксенофобские настроения как результат получившей импульс за последние несколько лет в Европе праворадикальной политики в течение последних недель достигли своего пика, сказано в письменном заявлении Управления по связям администрации президента Турции.

В ведомстве решительно осудили безнравственную карикатуру на президента Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованную французским журналом Charlie Hebdo, известным своей расистской и антиисламской направленностью.

«Обыски мечетей полицейскими, организованные нападения на ценности исламской религии, оскорбительные и маргинализирующие мусульман заявления высокопоставленных политиков и организаций как огорчают, так и вызывают гнев у мусульман всего мира. Шайка, во главе которой стоят президент Франции Эммануэль Макрон и нидерландский политик Герт Вилдерс, прячась за такими понятиями, как свобода слова, демократия, плюрализм, выступают с постоянными оскорблениями и клеветой против ислама, мусульман, Турции, турецкого народа и всех наших ценностей и непостижимым образом провоцируют весь исламский мир», – отмечается в письме.

В заявлении турецкого ведомства также сказано, что «карикатура, опубликованная в интернете так называемым средством массовой информации Charlie Hebdo в качестве новой провокации и оскорбления, открыто свидетельствует о том, что единственной целью этой шайки является с каждым днем повышать дозу оскорблений и наращивать напряженность».

«Мы решительно осуждаем опубликованную Charlie Hebdo скандальную карикатуру, которая не может символизировать ничего иного, кроме мерзкого болота под названием «враждебность к Турции и исламу», в которое с каждым днем все больше погрязает Европа, а также осуждаем все совершаемые провокационные действия», – отметили в Управлении по связям, добавив, что в отношении карикатуры будут предприняты все необходимые юридические и дипломатические инициативы.

Анкара призвала все страны и их руководства, и прежде всего Францию, «действуя с сознанием ответственности и справедливости, предпринять необходимые шаги против происходящих в последние недели провокационных нападок, а также к совместной борьбе против этого попирающего все ценности подхода и его сторонников».