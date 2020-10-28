Армения продолжает совершать военные преступления

4 убиты и 13 получили ранения. Армения в третий раз нарушила гуманитарное перемирие и обстреляла мирные города Азербайджана. При повторном обстреле погибло более 20 и было ранено не менее 60 человек. 4 резолюции Совета Безопасности ООН и 2 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН требуют «немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил» с оккупированной азербайджанской территории.