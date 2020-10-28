ВС Армении атаковали город Барда

Минобороны Азербайджана сообщает, что в результате сегодняшнего обстрела ВС Армении города Барды 21 человек был убит и около 70 получили ранения. Вооруженные силы Армении применили запрещенные международным правом кассетные бомбы для нанесения ударов по густонаселенному району Барды и торговым объектам. Также были сильно повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт в городе. #Азербайджан #обстрел #бомба