ПОЛИТИКА
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В Беларуси завели более 500 уголовных дел за организацию и участие в массовых беспорядках
Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отчислять и отправлять в армию студентов, которые принимают участие в протестах и манифестациях. Третий день в стране проходит национальная забастовка, объявленная оппозицией. Начиная с 9 августа в Беларуси задержали более 4 тыс человек и открыли более полутысячи уголовных дел об организации и участии в массовых беспорядках. #Беларусь #забастовка #Лукашенко
В Беларуси завели более 500 уголовных дел за организацию и участие в массовых беспорядках / Others
28 октября 2020 г.
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