В Беларуси завели более 500 уголовных дел за организацию и участие в массовых беспорядках

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отчислять и отправлять в армию студентов, которые принимают участие в протестах и манифестациях. Третий день в стране проходит национальная забастовка, объявленная оппозицией. Начиная с 9 августа в Беларуси задержали более 4 тыс человек и открыли более полутысячи уголовных дел об организации и участии в массовых беспорядках. #Беларусь #забастовка #Лукашенко