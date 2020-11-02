ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Станут ли голоса мусульман решающими в битве за президентство в США?
Мусульманский вопрос в очередной раз звучит на выборах президента США. Ставка Трампа на белое большинство подстегивает рост исламофобии и расовой дискриминации в стране. Джо Байден активно привлекает меньшинства на свою сторону. Смогут ли мусульмане Америки заставить политиков действительно прислушаться к их мнению? #США #Трамп #выборы
Станут ли голоса мусульман решающими в битве за президентство в США? / Others
2 ноября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us