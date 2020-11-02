2 ноября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Станут ли голоса мусульман решающими в битве за президентство в США?
Мусульманский вопрос в очередной раз звучит на выборах президента США. Ставка Трампа на белое большинство подстегивает рост исламофобии и расовой дискриминации в стране. Джо Байден активно привлекает меньшинства на свою сторону. Смогут ли мусульмане Америки заставить политиков действительно прислушаться к их мнению? #США #Трамп #выборы
Станут ли голоса мусульман решающими в битве за президентство в США? / Others
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