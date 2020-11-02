Станут ли голоса мусульман решающими в битве за президентство в США?

Мусульманский вопрос в очередной раз звучит на выборах президента США. Ставка Трампа на белое большинство подстегивает рост исламофобии и расовой дискриминации в стране. Джо Байден активно привлекает меньшинства на свою сторону. Смогут ли мусульмане Америки заставить политиков действительно прислушаться к их мнению? #США #Трамп #выборы