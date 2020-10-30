ПОЛИТИКА
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Цветы и портреты несут к посольству Азербайджана в России
К посольству Азербайджана в Москве несут цветы в память о погибших в боевых действиях в Нагорном Карабахе, а также жителях мирных городов страны, подвергшихся ракетным обстрелам со стороны Армении. #посольство #Азербайджан #НагорныйКарабах
К посольству Азербайджана в Москве несут цветы в память о погибших в боевых действиях в Нагорном Карабахе, а также жителях мирных городов страны, подвергшихся ракетным обстрелам со стороны Армении. / Others
30 октября 2020 г.
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