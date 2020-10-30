Цветы и портреты несут к посольству Азербайджана в России

К посольству Азербайджана в Москве несут цветы в память о погибших в боевых действиях в Нагорном Карабахе, а также жителях мирных городов страны, подвергшихся ракетным обстрелам со стороны Армении. #посольство #Азербайджан #НагорныйКарабах