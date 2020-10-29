Почти двум третям российских молодых семей – 64% – денег хватает только на еду и одежду, обеспечить товарами длительного пользования они себя не могут. Это следует из опроса Росстатаоб уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния за второй квартал 2020 года.

По сравнению с этим же периодом прошлого года финансовое положение молодых семей (возраст супругов составляет от 18 до 25 лет) значительно ухудшилось. Во втором квартале 2019 года эта категория домохозяйств была наиболее благополучной: более половины из них (50,3%) заявляли, что им хватает средств на что-то еще кроме еды и одежды. Спустя год молодые семьи оказались наименее обеспеченными.

После них хуже всего себя чувствуют неработающие пенсионеры — 62,4% из них не могут позволить себе покупать что-то кроме одежды и еды. В 2019 году таких было 58,8%.

Финансовое положение в среднем улучшилось у многодетных семей — 50,5% из них сообщили, что им трудно покупать товары длительного пользования (бытовую технику, мебель, транспортные средства). Годом раньше их было почти на 10% больше.

В целом доля российских семей, которые могут позволить себе только одежду и еду, за год незначительно увеличилась. Если в прошлом году этот показатель

составлял

49,4%, то сейчас вырос до 49,9%. Больше всего таких домохозяйств на Алтае (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях. В 46 российских регионах более половины семей не обладают средствами для покупки товаров длительного пользования.

Наиболее финансово благополучно чувствуют себя семьи в Ямало-Ненецком автономном округе. Только 19,3% домохозяйств там заявили о наличии средств только на питание и одежду. В Саратовской области их 22,5%, в Ингушетии — 25,4%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 27,3%, в Архангельской области — 31,7%.

Хуже всего свои доходы оценивают жители Брянской области: 33% семей заявили, что денег им хватает только на еду, а купить одежду, оплатить коммунальные счета уже трудно. Всего в России почти два десятка регионов, где 20% и более домохозяйств заявляют о подобном финансовом положении. Среди них Забайкалье, Томская и Пензенская области, Тыва, Башкирия.

По мнениюаналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, значительное ухудшение положения молодых семей во втором квартале 2020 года связано с тем, что молодежь составляет львиную долю работников сферы услуг. Именно она больше всего пострадала в результате пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, среди молодых семей велика доля тех, у кого нет ребенка. А значит, они не могли получать от государства ежемесячные выплаты на детей.

С этим же эксперты связывают улучшение финансового состояния многодетных семей: они получили в период коронакризиса максимальную поддержку от властей.

По данным Росстата, в третьем квартале реальные располагаемые доходы россиян продолжилипадение и снизились на 4,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Кроме того, ведомство уточнило оценку этого показателя за второй квартал: он ухудшился с 8 до 8,4%. Последний раз реальные доходы граждан падали сильнее в 1999 году.