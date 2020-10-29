Прожиточный минимум не должен становиться уровнем оценки бедности. Минтруд планирует пересмотреть критерии ее оценки, заявил в среду замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

"Прожиточный минимум в этом смысле не должен становиться уровнем оценки бедности. Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом [о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ] вопрос об изменении подходов к расчету ПМ, будем пересматривать вопрос о том, каким образом определять бедность. <…> Для оценки критериев бедности должны быть использованы иные показатели", - сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что почти 20 млн человек, или 13,5% населения России, относятся к категории бедных.

Правительство 30 сентября вместе с проектами федерального бюджета РФ на 2021-2023 годы внесло в Госдуму законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. Согласно новой методике, с 1 января МРОТ увеличится до 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей), а прожиточный минимум в 2021 году вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 рубля.