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Армения обстреливает Азербайджан запрещенными боеприпасами - правозащитники
В Human Rights Watch и Amnesty International подтвердили факт применения армянской армией кассетных боеприпасов
Армения обстреливает Азербайджан запрещенными боеприпасами - правозащитники
Фото: AA / Others
30 октября 2020 г.

Правозащитная организация Human Rights Watch, вслед за Amnesty International, подтвердила применение ВС Армении запрещенных кассетных боеприпасов при обстреле азербайджанского города Барда, передает агентство Anadolu.

«В HRW проанализировали фотографии осколков боеприпасов, сделанные международными и местными журналистами, а также жителями Барды. При обстреле использовались запрещенные международными конвенциями боеприпасы», – говорится в сообщении организации.

Ранее в Amnesty International распространили информацию о «первом подтвержденном использовании Арменией кассетных бомб «жестоким» и «безрассудным» способом». Эксперты агентства проанализировали кадры, снятые корреспондентами Vice News, и подтвердили факт применения кассетных бомб.

В результате обстрела Барды ранее погиб по меньшей мере 21 человек, 70 получили ранения.

В настоящее время подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные на оккупированных азербайджанских территориях, продолжают обстреливать мирные населенные пункты Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что артиллерийский и ракетный обстрел населенных пунктов возобновился утром в пятницу, 30 октября. Обстрелам подверглись села Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов страны. Азербайджанская армия предпринимает меры по подавлению огневых точек противника.

В период с 27 сентября по 29 октября 2020 года жертвами ракетных и артиллерийских обстрелов ВС Армении стали более 90 мирных жителей Азербайджана, почти 400 получили ранения. Против мирного населения применялись запрещенные кассетные боеприпасы и баллистические ракеты. В результате обстрелов полностью разрушены либо получили серьезные повреждения 2406 частных жилых построек, 92 многоквартирных жилых зданий и 423 гражданских объекта.

Кроме того, согласно последним данным UNICEF, более 130 тысяч человек покинули свои дома с начала нового витка боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта 27 сентября.

Как отмечает организация, в результате вооруженных столкновений 76 школ и детских садов были повреждены, обстрелян один роддом. «Бесчисленное количество детей страдает от психологических последствий ежедневных ракетных обстрелов жилых районов», – указали представители UNICEF.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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