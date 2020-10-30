МИД Турции решительно осудил вооруженное нападение на прихожан церкви Нотр-Дам-де-Ницца во Франции.

«Анкара самым решительным образом осуждает нападение, совершенное на французскую церковь Нотр-Дам-де-Ницца 29 октября. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», – говорится в сообщении МИД Турции.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что нет и не может быть оправдания актам насилия и убийства людей.

«Совершенно очевидно, что причастные к жестоким нападениям в местах религиозного поклонения не имеют представления о принципах гуманизма и морали. Турция как страна, противостоящая проявлениям терроризма и теряющая в борьбе с террористами своих граждан, солидарна с французским народом, в том числе с жителями Ниццы. Анкара выступает против насилия и террора», – отмечается в сообщении турецкого министерства.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын также подверг критике нападение на церковь во Франции.

«Решительно осуждаем чудовищный теракт в церкви Нотр-Дам в Ницце и выражаем глубокие соболезнования французскому народу. У терроризма нет религии, языка или цвета кожи. Мы сообща и самым решительным образом будем бороться с проявлением всех форм терроризма и экстремизма», – написал Калын на своей странице в Twitter.

Ранее неизвестный напал с ножом на прохожих в городе Ницца во Франции, в результате чего погибли три человека. Одна из жертв была обезглавлена. Нападавшего удалось задержать, его имя не раскрывается. Власти назвали это терактом и распорядились усилить охрану всех церквей города.