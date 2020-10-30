КУЛЬТУРА
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Москва возглавила топ городов, жители которых не хотят иметь детей
Москва стала лидером в списке российских городов, где жители не хотят заводить детей, выяснили исследователи независимого агентства Zoom Market
Москва возглавила топ городов, жители которых не хотят иметь детей
Фото: Reuters / Others
30 октября 2020 г.

В социологическом опросе участвовали 2 640 человек из 22 городов России в возрасте от 18 до 42 лет. Рейтинг составлялся на основании четырех вопросов: есть ли у вас дети, состоите ли вы в браке, планируете ли завести ребенка в течение 10 лет, а если нет, то почему.

Российская столица стала в списке первой. На втором месте расположился Екатеринбург, на третьей строчке оказался Краснодар. Также в топ-5 попали Новосибирск и Санкт-Петербург. Замкнула рейтинг из 22 позиций Махачкала.

«Главными причинами, по которым респонденты не хотят заводить детей, стали: желание пожить для себя (36% опрошенных), отсутствие партнера (23%), квартирный вопрос (18%), карьера (13%), нестабильная финансовая ситуация (9%) и состояние здоровья (1%)», – отмечают авторы исследования.

Ранее Росстат опубликовалданные, согласно которым почти двум третям российских молодых семей – 64% – денег хватает только на еду и одежду, обеспечить товарами длительного пользования они себя не могут. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года финансовое положение молодых семей значительно ухудшилось. Во втором квартале 2019 года эта категория домохозяйств была наиболее благополучной: более половины из них (50,3%) заявляли, что им хватает средств на что-то еще кроме еды и одежды.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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