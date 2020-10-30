Неизвестный напал с ножом на людей в Ницце: трое убиты

Неизвестный с ножом напал на прихожан церкви в центре Ниццы. Три человека погибли. Одна из жертв была обезглавлена. Нападавшего удалось задержать. Власти назвали это терактом и распорядились усилить охрану всех церквей города. Похожие инциденты в это же время произошли еще в двух местах. В Авиньоне мужчина с ножом попытался напасть на полицейских. Его застрелили. В городе Джидда в Саудовской Аравии злоумышленник напал на охранника консульства Франции. Нападавшего арестовали, а охранника доставили в больницу – его жизни ничего не угрожает. #Франция #Ницца #нападение