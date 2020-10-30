У конфликта вокруг Нагорного Карабаха нет простых решений, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!».

Российский лидер считает, что для решения проблемы нужно найти баланс интересов Армении и Азербайджана. «На первом этапе урегулирования в Карабахе нужно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров», – заявил Путин.

Президент РФ допустил передачу Азербайджану семи районов, занятых Арменией. «Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее», – сказал президент.

При этом Путин не исключил вовлечения многих стран, в том числе Турции, в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

В ходе боев, продолжающихся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 170 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангилан, Джабраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут.