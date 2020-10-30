ПОЛИТИКА
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Пешеход дважды избежал смертельной опасности при ДТП
В Бийске Алтайского края пешеход чудом выжил при ДТП с участием двух машин. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как BMW вылетел на перекресток, столкнулся с Toyota Ipsum, а затем врезался в столб. Пешеходу удалось отскочить сначала от машины, а затем от падающего столба. После чего мужчина ещё оказал первую помощь двум водителям. #Бийск #пешеход #ДТП
Пешеход дважды избежал смертельной опасности при ДТП / Others
30 октября 2020 г.
Истории
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