Пешеход дважды избежал смертельной опасности при ДТП

В Бийске Алтайского края пешеход чудом выжил при ДТП с участием двух машин. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как BMW вылетел на перекресток, столкнулся с Toyota Ipsum, а затем врезался в столб. Пешеходу удалось отскочить сначала от машины, а затем от падающего столба. После чего мужчина ещё оказал первую помощь двум водителям. #Бийск #пешеход #ДТП