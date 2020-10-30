ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Уничтожен армянский «Смерч», из которого обстреляли Барду
Армия Азербайджана уничтожила реактивную систему залпового огня «Смерч», которую использовали ВС Армении при обстреле Барды. Правозащитные организации зафиксировали применение армянской армией свыше 140 запрещенных международным правом кассетных боеприпасов. В результате обстрела Барды погиб, по меньшей мере, 21 человек, 70 получили ранения. #Карабах #Азербайджан #Армения
Уничтожен армянский «Смерч», из которого обстреляли Барду / Others
30 октября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us