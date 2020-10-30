30 октября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Уничтожен армянский «Смерч», из которого обстреляли Барду
Армия Азербайджана уничтожила реактивную систему залпового огня «Смерч», которую использовали ВС Армении при обстреле Барды. Правозащитные организации зафиксировали применение армянской армией свыше 140 запрещенных международным правом кассетных боеприпасов. В результате обстрела Барды погиб, по меньшей мере, 21 человек, 70 получили ранения. #Карабах #Азербайджан #Армения
Уничтожен армянский «Смерч», из которого обстреляли Барду / Others
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