Татарстан должен вернуться к системе доплаты за использование на работе двух государственных языков — русского и татарского. Такое мнение выразил заместитель председателя Госсовета республики Марат Ахметов в ходе I форума молодых государственных служащих, пишет «Idel.Реалии».

«Нам без сомнений надо вернуться к исполнению этого закона и решения правительства. Но вместо того, чтобы заставлять, надо заинтересовать, так легче, я считаю. Может быть, нужно сначала доплачивать 15% какой-то одной категории сотрудников, потом, основываясь на их опыте, если есть результат, распространить на другие категории. И так постепенно расширять. В рамках возможностей бюджета республики нам стоит возвращаться к данной проблеме. И мы такие расчеты уже готовим», — заявил Ахметов.

На вопрос, не вызовет ли это протесты со стороны представителей других национальностей, заместитель председателя Госсовета РТ акцентировал внимание на постепенном введении нормы и анализе эффективности. «Волков бояться — в лес не ходить. Закон принят, и есть распоряжение правительства по его исполнению», – добавил он.

Закон о государственных языках Республики Татарстан предусматривает дополнительную оплату за знание татарского. В документе указано, что «гражданам, в работе которых необходимо знание и практическое применение двух государственных языков Республики Татарстан, устанавливаются надбавки в размере до 15 процентов от должностного оклада».

На протяжении нескольких лет с 1996 года государственные служащие, которые знали и использовали татарский язык в своей работе, получали дополнительно 15% к своей зарплате. Затем, по словам очевидцев, доплату начали начислять и тем, кто не знал татарского, и в итоге программа была отменена.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2021 Годом родных языков и народного единства. Минниханов отметил, что необходимо создавать условия для сохранения и развития языков и культур не только татар, но и представителей всех национальностей, проживающих в республике.

Проблема сохранения татарского языка и культуры была обозначена лидером республики еще в июле. Минниханов опубликовал в местной прессе авторскую статью «Татары: верность традициям, уверенность в будущем», в которой, обращаясь к чиновникам и общественности РТ, указал на необходимость поддерживать сохранение и развитие национальной идентичности татарского народа, поскольку эта миссия исторически возложена на республику.

В 2017 году решением Москвы была отменена обязательность изучения всеми школьниками языков титульных народов национальных республик. В Татарстане это восприняли особенно критично. Татарский является, согласно конституции РТ, наряду с русским, государственным языком, владеть которым обязан, например, глава республики. Впрочем, и это положение последнее время стало подвергаться попыткам пересмотра.