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Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент обстрела азербайджанского города Барда
Момент обстрела азербайджанского города Барда попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мирные жители пытаются спастись в одном из магазинов.21 человек погиб, более 70 получили ранения в результате обстрела 28 октября. Армянская сторона использовала запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы. #Барда #обстрел #война
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент обстрела азербайджанского города Барда / Others
30 октября 2020 г.
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