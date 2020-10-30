Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент обстрела азербайджанского города Барда

Момент обстрела азербайджанского города Барда попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мирные жители пытаются спастись в одном из магазинов.21 человек погиб, более 70 получили ранения в результате обстрела 28 октября. Армянская сторона использовала запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы. #Барда #обстрел #война