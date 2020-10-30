Почти весь объем вооружения (94%), поставленного в Армению за последние десять лет, пришелся на страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ – Россию.

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), «беспристрастный посредник» по Нагорному Карабаху остается основным поставщиком оружия в Армению, пребывающую в глубоком экономическом кризисе. Причем большая часть вооружения передана армянским ВС на безвозмездной основе или на условиях льготного кредитования.

Как сообщает агентство Anadolu, экономика Армении в первом полугодии снизилась на 13,7%, внешний долг страны достиг рекордных 8 миллиардов долларов. Несмотря на это, Ереван за последние 10 лет смог увеличить объем оборонных закупок на 415%.

В числе поставленного Россией Армении вооружения – ЗРК С-300, системы ПВО «Тор», ОТРК «Искандер» и истребители Су-30. В 2010-2019 годах власти страны выплатили за российское вооружение 5 миллиардов долларов. При этом Москва время от времени выделяла Еревану новые кредиты с тем, чтобы союзник по ОДКБ смог рассчитаться по долгам.

Последним был кредит в 200 миллионов долларов на покупку вооружения в рамках соглашения, ратифицированного сторонами в 2015 году. Поставки по данному контракты были осуществлены в 2018 году.

Поставки российского оружия в Армению вызывают недоумение

На сегодняшний день каждый четвертый гражданин Армении живет за чертой бедности, государственный долг страны в этом году достиг своего исторического максимума. На фоне всего этого наличие в арсенале Армении огромного числа вооружения вызывает массу вопросов.

Россия неоднократно подвергалась критике за безвозмездные поставки оружия стране-агрессору Армении на фоне участия в переговорном процессе в статусе страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в одном из своих последних заявлений также коснулся этого вопроса. «Те, кто требуют соблюдения режима прекращения огня, вооружают Армению. У меня есть конкретный список. Почему поставляют оружие те, кто на словах ратует за перемирие?», – заявил Алиев.

Эксперты считают, что продолжающиеся поставки оружия из России в Армению являются попыткой оказать давление на Турцию, Азербайджан и восточное крыло НАТО. Позиция Москвы бросает тень на «нейтралитет» Минской группы ОБСЕ в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. И это при том, что ни Турция, ни Азербайджан не присоединялись к санкциям против России и антироссийскому блоку США. Несмотря на это, Москва продолжила поставки оружия в Армению, что вызвало глубокую обеспокоенность азербайджанского общества.

Кроме того, поступает информация о переброске вооружения армянским сепаратистам в Нагорном Карабахе через российскую военную базу в Армении. Численность контингента 102-й российской базы в Гюмри насчитывает около 5 тысяч военнослужащих. Россия разместила на этой базе истребители и противоракетные системы.

«Армения не в силах в одиночку долго противостоять натиску ВС Азербайджана»

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в своем обращении к народу от 26 октября перечислил список уничтоженной и взятой в качестве трофея военной техники ВС Армении. По его словам, с 27 сентября ВС Азербайджана уничтожили 252 танка противника, 53 взяты в качестве трофея.

Алиев отметил, что также уничтожено 50 БМП противника, 29 стали трофеями.

«Кроме этого, азербайджанские военные уничтожили 251 пушку различного калибра (еще 24 взяты в качестве трофея), 61 миномет (45 – трофей), 53 противотанковых средства, 82 РСЗО «Град», 2 системы «Ураган», 2 системы «Ярс», 1 установку ТОС, 4 ЗРК «ТОР», около 40 установок ЗРК «Оса», 4 ЗРК «Круг», 1 ЗРК «Куб», 2 ЗРК «С-125», 6 установок С-300, 1 средство обнаружения, 1 локатор, 2 ОТРК «Эльбрус», 1 ОТРК «Точка-У», 231 грузовых автомобилей (из них 20 с боеприпасами), еще 173 грузовых автомобилей взяты в качестве трофея», – отметил Алиев.

Таким образом, с начала контрнаступательной операции ВС Азербайджана 27 сентября военные потери Армении превысили миллиард долларов. Военные эксперты, отслеживающие ситуацию в регионе, уверены, что Армения не в силах в одиночку долго противостоять натиску ВС Азербайджана.