Интернет-пользователи из Азербайджана начали в Twitter кампанию в знак протеста против знаменитых актеров Голливуда, рэп-исполнителей и представителей индустрии моды, выступивших с поддержкой нападающей на Нагорный Карабах Армении. Они публикуют в соцсети критику и разоблачительные посты под заголовками «Знаменитости, продавшие свои души» и «Не поддерживай армянский террор».

Среди оказавших поддержку Армении известных людей, указанных в хэштегах, значатся такие голливудские актеры – Мел Гибсон, Джордж Клуни, Шон Пенн и Майкл Би Джордан, одна из молодых представительниц мира моды Лори Харви, канадский рэп-исполнитель по прозвищу Нав – Навраж Сингх Горая, не говоря уже о знаменитостях, имеющих армянские корни, таких как Ким Кардашьян, певица Шер и музыкант Серж Танкян.

Реакцию сторонников Азербайджана по той же причине навлек на себя также калифорнийский ювелир знаменитостей Бен Баллер, одним из клиентов которого является супруг Ким Кардашьян, – Канье Уэст.

Пользователи соцсетей обвинили знаменитостей в том, что они не исследуют факты и путают правых с неправыми, указав в комментариях, что Армения совершила нападения на Гянджу и другие мирные населенные пункты и убила невинных людей, и призвали их принести извинения за допущенные ошибки.

В начале октября известная американская рэп-исполнительница Карди Би поделилась в своем Instagram публикацией с призывом оказать Армении материальную помощь, однако вслед за реакцией со стороны азербайджанских подписчиков опубликовала в своем аккаунте в Twitter, на который подписаны 15 миллионов человек, извинения, сообщив, что удалила пост. В видеозаписи она извинилась за то, что не разобралась в происходящем, добавив, что она даже не знала, что страной, с которой воюет Армения, является Азербайджан.