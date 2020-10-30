Ученый-физикВ Томске задержали 64-летнего Александра Луканина. Его обвиняют в шпионаже в пользу Китая. Точных формулировок обвинения не знают даже адвокаты Луканина, поскольку дело классифицируется по 275-й статье – Государственная измена. Соответственно, весь процесс является закрытым, а публичное обсуждение фабулы дела уже классифицируется как разглашение данных.

Александр Луканин – российский ученый из Томска. Официально пенсионер. Ранее работал в местном госуниверситете, в политехе, а также Институте физики прочности и материаловедения. Как рассказал друг Луканина Сергей Жабин в интервью «Новой газете», Александр занимался разработкой озонаторов. С их помощью очищают воду или воздух. Его разработками заинтересовались корейцы. Он с ними сотрудничал с начала нулевых. Потом контракт с корейцами закончился, и он пытался создать собственное производство. Спустя некоторое время через Томский политех на Луканина вышли китайцы. Они предложили разрабатывать и выпускать озонаторы в Китае. Ученый согласился и уехал в Китай. В декабре прошлого года на время вернулся, а потом из-за коронавируса не смог выехать и остался дома.

Центральное управление ФСБ предъявило ученому обвинение. Сейчас он находится не в Томске, а уже в СИЗО ФСБ «Лефортово» в Москве.

Китайские спецслужбы

Американские журналисты отмечают несколько особенностей, которыми отличаются китайские спецслужбы. Во-первых, это фокус не на политический, а на коммерческий или промышленный шпионаж. То есть охота за технологиями, научными разработками и инновациями. Фактически коммунистический Китай повторяет то, что делал Советский Союз во времена Холодной войны. Во-вторых, китайские спецслужбы делают упор не на хорошо подготовленных агентов, но используют большое количество осведомителей. К таковым относятся студенты, ученые, инженеры и менеджеры. Именно они передают информацию, часто за вознаграждение, спецслужбам, а не собственные кадровые агенты. Это отличает китайцев от россиян, американцев или британцев.

Случай с Александром Луканиным далеко не первый в РФ. По данным «Команды 29», всего в России по статье «Государственная измена» за 20 лет было осуждено около 100 человек. На первом месте «грузинские шпионы», на втором – американские, а на третьем – китайские. Среди осужденных за шпионаж в пользу Китая исследователи Владимир Щуров, Валентин Владимиров, Владимир Ветров, Борис Гольдштейн, Святослав Бобышев, Евгений Афанасьев и Владимир Лапыгин.

Дело Сутягина

Но наиболее показательным был, конечно же, процесс в отношении ученого Владимира Сутягина. Его обвиняли в передаче американцам данных об атомных подводных лодках России. Сутягин пояснял следователям, что готовил для американцев консультационные материалы на основе открытых источников – официальных, открытых журналов Минобороны РФ. Но это не стало аргументом для следствия. Мол, проводил анализ, сопоставлял и делал выводы – а значит уже давал секретную информацию. Буквально так описывает это в своих воспоминаниях Сутягин, которого в 2010 году вместе с Сергеем Скрипалем и еще двумя другими осужденными поменяли на 10 российских шпионов, рассекреченных в США, среди которых была и скандально известная Анна Чапман.

У дела Сутягина и дела Луканина вообще много параллелей. Оба ученых не имеют допуска к гостайне, оба ученых задержаны в регионах, но переведены в центральный следственный изолятор ФСБ «Лефортово». Оба исследователя настаивают, что брали всю информацию из открытых источников, а значит априори не могли разгласить государственной тайны.

Шпиономания

Однако внимательное изучение таких резонансных дел, как процесс над Сутягиным, оставляет больше вопросов, чем дает ответов. Журналисты утверждают, что в России распространена так называемая шпиономания. Т.е. людей обвиняют и сажают по надуманным делам. Успешное доведение дело до суда по 275-й статье сулит прокурорам и следователям из ФСБ хорошее карьерное продвижение. Журналисты так и говорят, что большинство дел касается не реальных шпионов, а сделано чисто ради звездочек на погонах.

Более того, в 2012 году Госдума поменяла редакцию статьи 275-й, теперь она звучит так: «совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

То есть вполне законно можно судить не только за шпионаж, но и консультации или иную какую-то помощь, которая направлена против безопасности РФ. Это очень широкая формулировка. Подсказать иностранному шпиону выход из аэропорта или телефон такси теоретически тоже подпадает под эту статью.

Есть еще один интересный пример: вся информация о потерях российских войск в мирное время и во время кампаний в Украине, Сирии, Ливии засекречена. А значит любой гражданин РФ, который будет искать информацию о погибших военных, устанавливать их биографии, подпадет под статью «Госизмена».

С Украиной вообще интересно. В 2014 году Светлана Давыдова из Вязьмы услышала в общественном транспорте, что военные из местного ГРУ уезжают в командировку. Она предположила, что в Украину. Это как раз был апрель месяц. Только начались военные действия на Донбассе. Ну женщина и позвонила в украинское посольство. В начале 2015 году ее арестовали. Но со временем следователи ФСБ поняли, что попали в патовую ситуацию. Признать Давыдову виновной – значит расписаться в том, что россияне таки воюют на Донбассе. Сказать, что они не воюют, а она все выдумала, значит утверждать, что раскрытия государственной тайны не было. В общем обвинения с нее сняли из-за отсутствия состава преступления.

* * *Достоверно не известно, является Александр Луканин китайским агентом, раскрывал ли он гостайну, к которой не имел доступа, или просто консультировал по технологиям, описанным в открытых источниках. Но известно точно, что Китай специализируется на промышленном шпионаже и активно работает с учеными. Также известно, что российские спецслужбы часто заводят дела о госизмене без достаточного количества оснований. Кроме того, такие дела сулят хорошую карьеру ФСБшникам. Какой сценарий разворачивается вокруг Луканина, покажет время.