Когда мировая экономика основана на одной валюте, она становится уязвима и зависима от экономических условий того государства, которое печатает эту валюту. Однако многополярный валютный мир ярко иллюстрирует, что эра монополии развитых стран уходит в прошлое. Россия и Турция стали одними из реформаторов действующей глобальной финансовой архитектуры. Глядя на денежно-кредитное регулирование стран и рекомендации МВФ, кажется, что все идеально, и по-другому рынком управлять невозможно. Однако такие страны, как Россия, Китай, Индия, Турция и некоторые другие, показали всем, что мировая экономика больше не базируется на экономической модели, основанной на потенциале стран запада. Развивающийся мир стал больше развитого и начал играть по своим правилам. Если в начале 90-х после распада соцблока всем казалось, что это конец истории, то спустя менее 20 лет (после 2007 года) развивающиеся страны мира начали лихорадочно создавать резервные фонды как на национальном уровне, так и на международном. Эти фонды позже назовут Глобальной сетью финансовой безопасности (ГСФБ). Так, к 2017 году МВФ перестал быть основным резервным фондом, когда все эти накопленные валютные запасы в ГСФБ стали альтернативным источником денег для стран, которые ввиду плохого платежного баланса или плохих отношений с западом не могли рефинансироваться. Валютные своп соглашения между центральными банками, через которые выделяются деньги из ГСФБ (обмен эквивалентными суммами валют с последующим обратным обменом), позволили развивающимися странам получить небольшую долю валютного суверенитета. Эти механизмы финансовой поддержки друг друга в незападном мире стали основой для очень важной и опасной для доллара тенденции. Мир накопил доллары, чтобы ими бороться с последствиями кризисов и санкций. Как результат, в наши дни у Банка России существуют договоренности с центробанками Китая, Тайланда, Беларуси, Киргизии, Армении, Таджикистана, Турции и некоторыми другими по объединению платежных систем и осуществлению торговли в национальных валютах. Казалось бы, задача трудновыполнимая, пока весь мир торгует в долларах, однако эти инструменты в руках развивающихся стран позволяют не просто избежать негативных последствий санкций, которые запад щедро вводит против стремящихся к валютному суверенитету, но ещё и снизить издержки во взаимном товарообороте, который падает со странами запада, но растёт между развивающимися государствами. Если в 90-е туристический поток из России в Турцию составлял 500 тысяч человек, то к 2019 году это цифра составила более 7 миллионов. Помимо этого Россия, с ее рекордами по строительству, стала крупнейшим рынком для турецкой строительной промышленности, ввиду того, что Всероссийская реновация требует масштабов, с которым в одиночку не справиться. Более того, этот проект только в Москве продлится около 10 лет, а потому участие турецких строителей похоже на долгосрочный экономический союз.

Москва активно участвует в развитии энергетики в Турции. Строительство газо- и нефтепроводов и атомной электростанции накрепко связывают эти две страны экономически. Если сюда добавить сельское хозяйство – зерновые в Турцию и плодоовощные в Россию, то это уже создает контуры экономической интеграции, чему в полном противостояний 2020 году позавидуют многие. Любая торговля, тем не менее, всегда сопровождается валютными транзакциями. До сих пор страны использовали в расчетах резервные валюты, а потому любая экспортная или импортная деятельность сопровождалась двумя транзакциями для каждой и сторон (обмен валюты и расчет). Однако мы знаем, что валютные курсы развивающихся стран всегда были волатильными и сильно зависимыми от внешнеполитических рисков. Так, санкции всегда приводили к падению курсов национальных валют, когда эмитенты доллара или евро вводили против них ограничения. Такая недобросовестная практика приводила к оттоку капитала, вследствие чего пострадавшим странам приходилось либо сокращать госрасходы и наблюдать как растет безработица, либо девальвировать валюту, чтобы сохранить рабочие места за счет снижения уровня доходов населения. Как мы знаем, рубль и лира в этом году стали самыми волатильными в мире. А теперь суммируем все эти аспекты и посмотрим, каковы последствия сотрудничества России и Турции в валютной сфере. Если товарооборот между этими странами растет в тех отраслях, которые составляют основу экономик обеих стран (энергетика, туризм, сельское хозяйство и строительство), а расчёты ведутся в национальных валютах, то существенная доля внешней торговли больше не зависима от курсов рубля и лиры к доллару или другим резервным валютам. Обеим странам все больше нужно ориентироваться на движение цен внутри каждой из стран, выраженной в национальной валюте. Более того, раз такое сотрудничество позволяет преодолеть издержки, связанные с транзакциями через доллар, то российские товары и услуги в Турции и турецкие товары и услуги в России становятся по цене более конкурентноспособными по отношению к товарам и услугам из третьих стран. Это позволяет Турции и России вести экономическую и финансовую политику, больше не оглядываясь на политику ФРС и ЕЦБ. Более того, такие механизмы не подвержены экономическим санкциям извне, а потому инвестиции в национальных валютах тоже становятся надежной, прогнозируемой и реализуемой в долгосрочной перспективе стратегией. Турцию и Россию объединяет не только воля к свободе. Географическая близость и соседство с другими странами также играют на руку, несмотря на истерики в СМИ о выдуманных противоречиях. Они, несомненно, есть, но санкции стран Запада вводятся на долгие годы, а Россия с Турцией, как мы видим из событий 2016 года, умеют восстанавливать отношения. С географией связан и другой фактор. Как мы знаем, цены на нефть формируются по большей части действиями крупнейших нефтегазовых экспортеров и регулятора (ФРС), который печатает доллары. Однако в последние годы из-за рисков военных столкновений и санкций рынок энергоносителей стал слишком волатильным. Вспомним хотя бы, как давление на болгар странами Запада чуть не поставило под угрозу газопровод, который Россия прокладывала на юг Европы. Тогда стало ясно, что в бизнесе надежность партнера играет особую роль. Россия, со своей стороны, как поставщик энергоносителей давно доказала надежность и безопасность, так как она стремится занять свою нишу в такой отрасли мировой экономики, как энергетика. Турция, в свою очередь, стала для России надежным тылом в регионе, окруженном политическими и военными рисками. Так началась эра российско-турецких трубопроводов.

Сама Турция также выиграла от транзита. Эта страна претендует на роль важнейшего энергетического хаба, так как способна не только договариваться с поставщиками и потребителями, но и защитить свои интересы, а соответственно и сам «энергетический узел». Когда Россия ввела контрсанкции вследствие ограничительных мер Запада из-за событий в Украине, рубль резко девальвировался, ее население перешло к внутреннему производству. Для россиян этот период стал испытанием, так как туризм и потребление стали возможны только тогда, когда эти товары и услуги производят в тех странах, валюты которых также девальвировались. Опять же, Турция стала страной, обладающей обширной туристической инфраструктурой и производственными мощностями для поставок в Россию тех товаров, на которые есть спрос в стране с упавшей валютой. Этот процесс стал двухсторонним. Энергетическая безопасность в современном мире является одной из основ для экономического выживания. Вспомним, что Германия не смогла отказаться от Северного потока - 2 ни под беспрецедентном давлением США, ни из-за отравления российского блогера Алексея Навального. Причина проста: дефицит энергии приводит к росту ее цены, а потому и экспорт у этой страны сокращается, так как растут издержки ее производителей. Вводя ограничения, Запад толкает Россию и Турцию в объятия друг друга. Однако здесь против Запада сыграли ещё и любовь к суверенитету и воля этих стран. Как результат, союз рубля и лиры –это не просто следствие тесного экономического сотрудничества в условиях санкций, но и инструмент преодоления долларовой монополии. И тут можно сделать только один вывод: дальнейшая судьба этого союза будет зависеть больше не от внешнеполитического курса этих стран по отношению друг к другу, а от того, сколько сторонников смогут привлечь Россия и Турция.