В городе Барде и близлежащих селах похоронили жертв армянского обстрела

В Барде и близлежащих селах похоронили погибших во время атаки жилых районов азербайджанского города ВС Армении. 28 октября погиб 51-летний Фазыл Гаджиев, который делал покупки на рынке, в момент ракетного обстрела. Всего от бомб погиб 21 человек, из них 5 женщин. Больше 70 человек были ранены. Установлено, что Армения применила против мирного населения Барды кассетные бомбы, запрещенные международными нормами. #похороны #Барда #обстрел