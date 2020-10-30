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В городе Барде и близлежащих селах похоронили жертв армянского обстрела
В Барде и близлежащих селах похоронили погибших во время атаки жилых районов азербайджанского города ВС Армении. 28 октября погиб 51-летний Фазыл Гаджиев, который делал покупки на рынке, в момент ракетного обстрела. Всего от бомб погиб 21 человек, из них 5 женщин. Больше 70 человек были ранены. Установлено, что Армения применила против мирного населения Барды кассетные бомбы, запрещенные международными нормами. #похороны #Барда #обстрел
В городе Барде и близлежащих селах похоронили жертв армянского обстрела / Others
30 октября 2020 г.
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