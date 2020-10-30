Мусульмане Москвы вышли на пикет у посольства Франции

В Москве у посольства Франции на Большой Якиманке проходит акция протеста против высказываний президента Макрона о «кризисе ислама» и его поддержки оскорбительных карикатур на Пророка Мухаммада. У дипломатического представительства собралось несколько десятков человек. Полиция пытается оттеснить участников акции от здания. Демонстрации протеста и призывы к бойкоту французских товаров проходят во всем мире #Москва #мусульмане #протест