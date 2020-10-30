ПОЛИТИКА
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Среди брошенной армянской техники оказалась снайперская винтовка российского производства
ОРСИС Т-5000 нашли среди военной техники, оставленной на поле боя армянскими подразделениями. Это высокоточная снайперская винтовка российского производства. Дальность стрельбы 500-800 метров. Оружие предназначено для использования специально подготовленными армейскими снайперами. Видео трофея опубликовали в Минобороне Азербайджана. #Азербайджан #Армения #Россия
Среди брошенной армянской техники оказалась снайперская винтовка российского производства / Others
30 октября 2020 г.
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