Женщина провела 17 часов под завалами

В Измире спасатели помогли выбраться из-под обломков здания женщине, которая провела под завалами более 17 часов. Она сама стала на ноги и пошла без посторонней помощи. Поисково-спасательные работы продолжаются с пятницы. В них принимают участие более 5 тысяч спасателей. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло накануне в Эгейском море. Погибли 28 человек, более 830 пострадали.