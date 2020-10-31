ПОЛИТИКА
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Женщина провела 17 часов под завалами
В Измире спасатели помогли выбраться из-под обломков здания женщине, которая провела под завалами более 17 часов. Она сама стала на ноги и пошла без посторонней помощи. Поисково-спасательные работы продолжаются с пятницы. В них принимают участие более 5 тысяч спасателей. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло накануне в Эгейском море. Погибли 28 человек, более 830 пострадали.
Женщин провела 17 часов под завалами / Others
31 октября 2020 г.
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