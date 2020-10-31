ПОЛИТИКА
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Субботний протест в Хабаровске прошел в масках
В Хабаровске вышли на очередную акцию в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. Субботний митинг прошел несмотря на ограничения из-за коронавируса. Участники шествия были в масках. Однако социальную дистанцию сохраняли не все. Акции протеста проходят в Хабаровске с 11 июля. В середине сентября Мосгорсуд отказался освободить Фургала под залог и оставил бывшего губернатора Хабаровского края под стражей до декабря 2020 года. #Хабаровск #коронавирус #Россия
В #Хабаровске вышли на очередную акцию в поддержку экс-губернатора края Сергея #Фургала. Субботний митинг прошел несмотря на ограничения из-за #коронавируса / Others
31 октября 2020 г.
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