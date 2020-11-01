ПОЛИТИКА
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В Измире собака K-9 спасла кошку из-под завалов после землетрясения
В Измире поисковая собака К-9 помогла благополучно спасти из-под завалов многоквартирного дома кошку, которая провела под обломками больше суток. Животное вернули хозяевам, переживавшим за питомца «больше, чем из-за дома». Поисково-спасательные работы с участием 5 тысяч спасателей продолжаются с 30 октября, когда в Эгейском море произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6. Погиб 51 человек, 896 госпитализированы. #Измир #землетрясение #кошка
В Измире собака K-9 спасла кошку из-под завалов после землетрясения / Others
1 ноября 2020 г.
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