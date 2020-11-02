ВС Армении вновь обстреливают мирное население Азербайджана
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ВС Армении вновь обстреливают мирное население Азербайджана«Обстрелу с утра 2 ноября подверглись селения Агдамского и Агджабединского районов республики», - сказано в сообщении Министерства обороны Азербайджана
Фото: AA / Others
2 ноября 2020 г.

Подразделения ВС Армении, дислоцированные на оккупированных азербайджанских территориях, вновь подвергают обстрелу мирные села и города Азербайджана, передает агентство Anadolu со ссылкой на данные оборонного ведомства АР.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, очередной артиллерийский обстрел произошел в понедельник утром.

«Обстрелу с утра 06.00 2 ноября подверглись селения Агдамского и Агджабединского районов республики», – сказано в сообщении министерства.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в период с 27 сентября по 2 ноября жертвами артиллерийских и ракетных обстрелов ВС Армении стал 91 мирный житель Азербайджана, 404 получили ранения. Причем обстрел велся не только с азербайджанских земель, оккупированных Арменией, но и непосредственно с территории самой Армении.

Кроме того, согласно данным UNICEF, более 130 тысяч человек покинули свои дома с начала нового витка боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта 27 сентября. Как отмечает организация, в результате вооруженных столкновений 76 школ и детских садов были повреждены, обстрелян один роддом. «Бесчисленное количество детей страдает от психологических последствий ежедневных ракетных обстрелов жилых районов», – указали представители UNICEF.

Накануне вооруженные силы Армении снова грубо нарушили режим прекращения огня в районе государственной границы Азербайджана. В ночь на 2 ноября были повергнуты обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции азербайджанских войск в Газахском, Товузском и Дашкесанском районах республики. Огонь велся с территории Ноемберянского, Бердского и Варденисского районов Армении.

Также при попытке нанесения удара по позициям азербайджанских войск в небе над Азербайджаном был сбит очередной штурмовик Су-25 ВВС Армении. Согласно данным Минобороны, за последние сутки армянские войска пытались организовать наступление в направлении этого района республики, однако, понеся потери до 30 человек убитыми, отступили.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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