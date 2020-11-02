Выступающая за интеграцию с Евросоюзом Санду набрала 36,1% голосов, пророссийски настроенный Додон – 32,66%, пишет Reuters, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии после подсчета 99,81% голосов.

Остальные шесть кандидатов существенно отстали. Среди них председатель «Нашей партии», мэр города Бельцы Ренато Усатый, руководитель политической платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, депутат от партии «Шор» Виолетта Иванова, выдвиженец либерал-демократов Тудор Делиу, лидер Либеральной партии, сторонник объединения Молдовы с Румынией Дорин Киртоакэ и кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку.

Для безоговорочной победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов. В результате Додон и Санду продолжат борьбу во втором туре, как и на предыдущих выборах в 2016 году.

Действующий президент страны Игорь Додон пришел к власти в 2016 году после скандалов, омрачивших правление прозападных элит. По опросам общественного мнения, перед первым туром он опережал остальных семерых кандидатов.

Майя Санду, окончившая Гарвардский университет, бывший экономист Всемирного банка, известная своей непримиримой позицией в отношении коррупции, в прошлом году возглавила коалиционное правительство, которое спустя несколько месяцев получило вотум недоверия. В случае победы она обещала заручиться финансовой поддержкой Брюсселя, в то время как Додон настроен в следующем году найти решение проблемы русскоязычного Приднестровья.

Президента Молдовы избирают на 4 года. Второй тур выборов ожидается 15 ноября.