Выборы в Молдове: Санду обошла Додона в первом туре
ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Выборы в Молдове: Санду обошла Додона в первом туреПоддержка со стороны представителей молдавской диаспоры позволила бывшему премьер-министру Молдовы Майе Санду обойти действующего главу государства Игоря Додона в первом туре президентских выборов. Победитель определится во втором туре
Кандидат от оппозиции и бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду / Фото: Reuters / Others
2 ноября 2020 г.

Выступающая за интеграцию с Евросоюзом Санду набрала 36,1% голосов, пророссийски настроенный Додон – 32,66%, пишет Reuters, ссылаясь на данные Центральной избирательной комиссии после подсчета 99,81% голосов.

Остальные шесть кандидатов существенно отстали. Среди них председатель «Нашей партии», мэр города Бельцы Ренато Усатый, руководитель политической платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, депутат от партии «Шор» Виолетта Иванова, выдвиженец либерал-демократов Тудор Делиу, лидер Либеральной партии, сторонник объединения Молдовы с Румынией Дорин Киртоакэ и кандидат от Партии национального единства Октавиан Цыку.

Для безоговорочной победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов. В результате Додон и Санду продолжат борьбу во втором туре, как и на предыдущих выборах в 2016 году.

Действующий президент страны Игорь Додон пришел к власти в 2016 году после скандалов, омрачивших правление прозападных элит. По опросам общественного мнения, перед первым туром он опережал остальных семерых кандидатов.

Майя Санду, окончившая Гарвардский университет, бывший экономист Всемирного банка, известная своей непримиримой позицией в отношении коррупции, в прошлом году возглавила коалиционное правительство, которое спустя несколько месяцев получило вотум недоверия. В случае победы она обещала заручиться финансовой поддержкой Брюсселя, в то время как Додон настроен в следующем году найти решение проблемы русскоязычного Приднестровья.

Президента Молдовы избирают на 4 года. Второй тур выборов ожидается 15 ноября.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us