Мусульмане, проживающие в странах Европы, систематически подвергаются дискриминации, их лишают прав и свобод. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эроган в видеобращении к участникам виртуального саммита под названием «Геноцид: Уроки Сребреницы», организованного Центром памяти Сребреницы и Фондом «Сикамор» при поддержке Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Мероприятие приурочено к 25-летию начала переговоров по урегулированию конфликта в Боснии и Герцеговине в американском городе Дейтон.

«Пора сказать «стоп» действиям, угрожающим будущему человечества, сосуществованию различных религий и культур», – заявил турецкий лидер, подчеркнув необходимость «вести борьбу против враждебности к исламу так же, как и против антисемитизма после Холокоста».

«Геноцид, который произошел 25 лет назад в Сребренице, в сердце Европы, стал черным пятном в истории человечества. Несмотря на то, что прошло четверть века, боль, причиненная нашим 8 372 зверски убитым боснийским братьям и сестрам, продолжает ранить наши сердца», – заявил глава турецкого государства.

Президент Эрдоган выразил соболезнования семьям жертв геноцида в Сребренице и всему боснийскому народу. Он с сожалением отметил, что «требования восстановить справедливость, выдвинутые теми, кто потерял своих близких в результате геноцида, не были выполнены полностью, а большинство преступников не понесли заслуженного наказания».

«Те, кто передал наших братьев и сестер, укрывавшихся под защитой Организации Объединенных Наций, их убийцам и отправил их на смерть, не ответили за неисполнение своих обязанностей», – отметил он.

По словам президента Эрдогана, европейские политики и средства массовой информации не извлекли необходимые уроки из геноцида в Сребренице. «Массовые убийства, свидетелями которых мы были во многих частях мира, от Сирии до Йемена, от Аракана до Новой Зеландии, являются наиболее болезненными примерами этого. Международные организации, которые наблюдали за геноцидом в Сребренице, просто оставались сторонними наблюдателями перед лицом этих зверств, происходивших в течение последних нескольких лет», – сказал Эрдоган.

Он добавил, что «страны, которые учат мир правам человека и демократии, лидируют в исламофобии и ксенофобии». «Расистский терроризм распространяется как чума во многих западных странах, иногда его защищают на уровне глав государств», – сказал он. Эрдоган выразил надежду, что «саммит, посвященный 25-й годовщине геноцида в Сребренице и началу переговоров по Дейтонскому мирному соглашению, будет способствовать пробуждению всего мира, особенно европейских стран».

«Мы должны смело заявлять о злодеяниях и поступках, которые мы наблюдаем, чтобы предотвратить повторение геноцида в Сребренице, и мы должны вместе искать решения. Мы должны выполнить свою ответственность не только за себя и наши страны, но и за будущее наших детей», – подытожил Эрдоган.