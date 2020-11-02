Ингушетия стала первым на Северном Кавказе регионом-банкротом, который будет взят под «внешнее» финансовое управление, сообщает Telegram-канал «Акценты».

Теперь глава республики Махмуд-Али Калиматов должен заключить с Минфином РФ соглашение о мерах по восстановлению платежеспособности российского субъекта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фактически, финансовые власти Ингушетии должны будут отказаться от части полномочий в пользу федерального Минфина. В республике будут ограничены кассовые выплаты по бюджетным расходам, капитальные вложения, привлечение займов для покрытия госдолга. Также ингушские власти будут обязаны ежегодно сокращать свои просроченные обязательства.

На такие меры пришлось пойти после отчета Счетной палаты, согласно которому 27 субъектов, с которыми заключены соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению бюджета, не выполняют часть обязательств, а Ингушетия оказалась в числе тех, кто не выполняет их систематически.

В 2020 году государственный долг Ингушетии вырос на 64% – с 2,02 до 3,33 миллиарда рублей, превысив при этом объем собственных доходов, поступивших в бюджет Ингушетии. За девять месяцев 2020 года эта сумма составила всего 2,65 миллиарда рублей. Это почти в два раза меньше плановых назначений (4,9 миллиарда рублей).

Ранее Ингушетия вошла в рейтингроссийских регионов с наибольшей долей бедного населения. Как вытекает из исследования, 30,5% местных жителей находятся за чертой бедности.