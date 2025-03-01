Госдепартамент США одобрил продажу Израилю вооружений на сумму почти $3 млрд, включая авиабомбы и бульдозеры Caterpillar D9. Об этом сообщил Пентагон.

Конгресс был уведомлен о сделке в экстренном порядке, что позволило администрации Трампа обойти стандартную процедуру предварительного изучения соглашения комитетами по международным делам Палаты представителей и Сената.

Среди одобренных поставок — 35 529 корпусов 900-килограммовых авиабомб и 4 000 бетонобойных авиабомб производства General Dynamics. Пентагон сообщил, что их поставка начнется в 2026 году, но отметил, что часть вооружений может быть передана Израилю немедленно из американских запасов.

Второй пакет, стоимостью $675 млн, включает 5 000 450-килограммовых авиабомб с точным наведением. Их поставка запланирована на 2028 год. Третья часть сделки касается бульдозеров Caterpillar D9 на сумму $295 млн.

Это уже второй случай за месяц, когда администрация Трампа ускоряет процесс поставок вооружений Израилю, объявляя чрезвычайную ситуацию. Аналогичные экстренные полномочия использовались и администрацией Байдена.

В понедельник Трамп отменил распоряжение времен Байдена, которое обязывало правительство США сообщать о возможных нарушениях международного права, связанных с американским оружием. Кроме того, администрация прекратила значительную часть гуманитарной помощи за рубеж.

Ранее стало известно, что администрация США обсуждает вариант полного прекращения военной помощи Украине.

Если решение о прекращении помощи будет принято, оно затронет поставки радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов.