Израильское правительство одобрило расширение военной операции в секторе Газа, сообщает израильский канал Kan со ссылкой на источники в кабинете министров.

На фоне ракетного удара йеменских хуситов у аэропорта Бен-Гурион, премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о созыве совета по безопасности для обсуждения «следующего этапа войны», уточняет канал.

После этого военные Израиля начали массовую мобилизацию: десятки тысяч резервистов были вызваны вечером 4 мая для участия в боевых действиях. Начальник генштаба Эяль Замир заявил Kan, что армия планирует «уничтожить всю инфраструктуру ХАМАС — как наземную, так и подземную».

Что это будет означать для Газы — пока неизвестно. По данным израильских военных, операция будет расширена на новые районы палестинского эксклава. Израиль уже контролирует почти 70% территории сектора. Ynet отмечает, что Нетаньяху хочет расширить зону оккупации.

После провала двухмесячного перемирия, поддержанного США, в марте Израиль возобновил военные действия и одновременно ужесточил блокаду Газы. Это вызвало резкую реакцию международного сообщества.

Тель-Авив утверждает, что ХАМАС якобы «перехватывает гуманитарную помощь», предназначенную для мирных жителей, и использует ее для своих нужд. Палестинское движение отрицает все обвинения. В ООН также не нашли подтверждений израильской версии.

Гуманитарные организации предупреждают о надвигающемся голоде в Газе — в секторе от недоедания уже начали умирать люди.

На заседании кабмина Израиля также обсуждался и новый план распределения помощи, уточняет Kan. Правительство Нетаньяху якобы предлагает нанять частные иностранные компании вместо ООН для доставки помощи. Организовано это будет в специально созданной зоне в районе Рафаха, куда предварительно должны быть перемещены мирные жители.

Однако гуманитарные агентства во главе с ООН предупреждают: подобная система нарушает международные нормы и может превратиться в инструмент давления на гражданское население.



