ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Ракетный удар по Украине: 14 погибших, десятки раненых
Украина обвинила Россию в ударе по жилому кварталу в Кривом Роге: среди погибших — по меньшей мере шесть детей
Ракетный удар по Украине: 14 погибших, десятки раненых
/ Public domain
4 апреля 2025 г.

По жилому кварталу в Кривом Роге вечером 4 апреля был нанесен удар баллистической ракетой, украинские власти возлагают вину на Россию.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и председателя Совета обороны города Александра Вилкула, в результате атаки погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

Среди погибших — как минимум шестеро детей, ракета ударила неподалеку от детской площадки.

Ракета попала в центр жилого микрорайона, вызвав сильные пожары и разрушения. Повреждены многоквартирные дома.

Местные власти продолжают разбор завалов и эвакуацию пострадавших и предупреждают, что число жертв может возрасти.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост с фотографиями экстренных служб, сделанными на месте трагедии, где видны сгоревшие автомобили, поврежденные дома, детская площадка и накрытые тела погибших.

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