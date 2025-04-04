По жилому кварталу в Кривом Роге вечером 4 апреля был нанесен удар баллистической ракетой, украинские власти возлагают вину на Россию.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и председателя Совета обороны города Александра Вилкула, в результате атаки погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

Среди погибших — как минимум шестеро детей, ракета ударила неподалеку от детской площадки.

Ракета попала в центр жилого микрорайона, вызвав сильные пожары и разрушения. Повреждены многоквартирные дома.

Местные власти продолжают разбор завалов и эвакуацию пострадавших и предупреждают, что число жертв может возрасти.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост с фотографиями экстренных служб, сделанными на месте трагедии, где видны сгоревшие автомобили, поврежденные дома, детская площадка и накрытые тела погибших.