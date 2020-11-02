2 ноября 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Тысячи граждан Грузии требуют провести повторные парламентские выборы
У здания парламента Грузии оппозиционеры разбили палатки с требованием провести повторные парламентские выборы. Протестующие не согласны с результатами голосования, проведенного 31 октября, согласно которым побеждает правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». #Грузия #протесты #оппозиция
Тысячи граждан Грузии требуют провести повторные парламентские выборы / Others
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