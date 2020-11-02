ПОЛИТИКА
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В Москве при взрыве газа под завалами оказались люди
При обрушении гаражных боксов в московских Мытищах один человек погиб, второго достали из-под завалов живым. Пострадавшего госпитализировали. В результате происшествия разрушено пять гаражей: у трех обрушились кровельные перекрытия у двух частично повреждены стены. К происшествию привел взрыв кислородного баллона. К устранению последствий обрушения привлечены 26 человек и 11 единиц техники #Москва #взрыв #Мытищи
В Москве при взрыве газа под завалами оказались люди / Others
2 ноября 2020 г.
Истории
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