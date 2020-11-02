Турцию в январе-сентябре 2020 года посетили 11 910 338 туристов, сообщает агентство Anadolu cо ссылкой на Министерство культуры и туризма страны.

Среди них 9 458 589 иностранных туристов и 2 451 749 турецких граждан, проживающих за рубежом.

По данным ведомства, из-за пандемии коронавируса число иностранных гостей, прибывших в Турцию в указанный период, сократилось на 74,03%. Наибольшее количество туристов прибыло из России – 1 421 428 человек. Далее следуют Германия (912 749) и Украина (772 851). Также большое число посетивших Турцию - граждане Болгарии и Великобритании.

Как отмечает Минкультуры, общий объем турпотока в Турцию в сентябре текущего года сократился на 59,40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 203 482 человека. Большая часть прибывших в этот период туристов – россияне (648 742 человека). На втором месте Великобритания (262 352) и на третьем – Украина (252 018).