Со времен появления золотых монет за этот металл шли войны, захватывались земли, колонизировались целые континенты. Его неизменные свойства и редкость всегда делали его надежной мерой стоимости, практически не подверженной инфляции на протяжении тысячелетий. Однако в 70-х годах появились современные доллары, обеспеченные лишь спросом и обязательствами. Мир думал, что перешел на новый этап развития финансовой системы. Однако сейчас мы видим, что золото – это все еще единственный надежный актив. Санкции против России и угроза изоляции из всего долларового оборота поставили страну в трудное положение. Чтобы торговать с другими странами, нужны доллары, которые печатаются главным геополитическим соперником – США. Курс на де-долларизацию стал логическим ответом.

После Второй Мировой войны Европа лежала в руинах, а США оказались страной с большей частью всех золотых запасов стран Запада. Однако, как мы помним, в послевоенные годы сложились две системы мирового хозяйства: социалистическое и капиталистическое.

Капиталистические страны тогда основали новый мировой порядок – глобализацию, включающую и экономику. Появились Статьи соглашения Международного валютного фонда, Группа Всемирный Банк и соглашения, которые легли в основу ВТО. Именно эти три организации, в основе которых были договоры, подписанные странами Запада и их сателлитами, основали тот мировой рынок, который взял верх над социализмом и стал универсальным.

Чтобы обеспечить мировую торговлю на основе рыночных принципов, нужна была соответствующая финансовая система. МВФ тогда стал основой валютной модели, где доллар был прикреплен к золоту, а остальные валюты стран Запада – к доллару. Однако по мере роста объемов мировой торговли и роста ВВП стран Запада нужно было увеличивать долларовую массу. Так, долларовая масса росла быстрее, чем росли золотые резервы. В 1971 году из-за этого золотой стандарт был отменен.

Вследствие его отмены доллар резко девальвировался. В МВФ было решено, что отныне валюты будут зависеть от спроса и предложения. Грубо говоря, ФРС печатал столько долларов, сколько нужно мировой экономике. Остальные же страны применили либо гибкий валютный курс (установили коридор колебания курса национальной валюты к доллару), либо свободно плавающий (курс определяется на валютных рынках). В целом, страны отстранились от курсообразования.

Россия перешла к свободно плавающему валютному режиму в 2014 году. С тех пор Банк России лишь стремится к ценовой стабильности на внутреннем рынке (инфляционное таргеттирование), используя в основном ключевую ставку (по такой ставке коммерческие банки получают напечатанные им рубли).

Возвращаюсь к роли доллара, вспомним, что прежде чем отвязаться от золота, страны Персидского залива решили продавать нефть именно в американской валюте. К цене на нефть привязаны цены на другие сырьевые товары, и потому производство промышленных товаров тоже сопровождается расчетами в долларах. Так доллар заменил золото в резервах многих стран, потому что для торговли нужна именно эта валюта, а мировой спрос на доллар заменил собой привязку к золоту.

После девальвации рубля в 2015 году, размер которой похож на уровень падения цен на нефть, и введения санкций против России страна начала избавляться от долларов. С тех пор Россия каждый год становилась крупнейшим покупателем золота. В нынешнем году у Банка России на балансе было уже около 2300 тонн золота (четверть всех резервов), что является рекордом в истории России, и страна теперь занимает 5 место в мире по запасам желтого металла. При этом доля доллара снизилась в ЗВР вдвое.

Вспомним, что запасы пополняются Банком России за счет извлечения из оборота иностранной валюты. После обвала рубля и введения контрсанкций Россией импорт также снизился больше, чем экспорт. Объемы продаж энергоресурсов, сырья и сельхозпродукции либо сохранились, либо росли дальше, хотя падение рубля делало импортные товары менее конкурентными внутри страны. В итоге если все виды экспортных товаров составляли доходную часть бюджета полностью, то нефть получила точку отсечения – все доходы выше 42 долларов за баррель шли в резерв, и на них приобреталось золото. По сути, Россия продавала часть нефти за золото. В 21 веке всем казалось, что власти России достаточно глупы, чтобы не верить в рынок.

В 2020 году Банк России перестал закупать золото у российских производителей. Естественно, это связано было с мерами безопасности в условиях пандемии. Однако есть и другие причины.

К началу 2020 года ЗВР составлял порядка 570 миллиардов долларов, 20% которого было золото. Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией и нефтяной войной с саудитами и сланцевиками, Банку России пришлось проводить интервенции на валютном рынке, скупая рубли. Эта мера была необходима, чтобы создать спрос на национальную валюту, курс которой стремительно падал. При этом, в отличие от 2014 года, ключевая ставка не росла. Российский Центробанк пожертвовал долларами ради сохранения нейтральной денежно-кредитной политики, будучи, видимо, уверенным, что вопросы стабильности цен внутри страны важнее (ЦБ РФ боролся с падением цен начиная с 2019 года).

Однако результат оказался интересным. Несмотря на траты из ЗВР долларов, их совокупный размер вырос, преодолев отметку в 600 миллиардов долларов. Это стало следствием роста стоимости золота сразу на 20% за первые полгода. Однако это только стоимость монетарного золота. Физическое золото стоит дороже – оно продается с премией. Другими словами, ввиду того, что американцы напечатали в совокупности 5,5 триллионов долларов за время пандемии, реальная стоимость этой валюты просела. Это видно из цен на продовольствие во всем мире.

Однако инфляция в целом по всем категориям товаров осталась на прежнем уровне, так как львиная доля этих денег уходит на финансовые рынки и растет стоимость ценных бумаг. По сути, мы живем в виртуальном мире, который строится на финансовых технологиях: доллар падает к акциям и облигациям больше, чем к реальным товарам. Причина? Напечатанные деньги идут больше на биржи, чем простым людям, из–за чего они покупают все меньше товаров, а на финансовых рынках при этом раздуваются пузыри.

Если физическое золото продается дороже, чем монетарное, то Банку России становится невыгодно его приобретать по двум причинам. Первое – это падение цен на углеводороды, из–за чего на покупку золота остается все меньше средств. Вторая причина: если золото в дефиците, то другие страны также будут выкупать его по более высокой цене. Это говорит о том, что российские производители получат больше прибыли, если их золото будет идти не в хранилища в Гохран, а на мировые рынки.

Казалось бы, российские монетарные власти сделали правильный выбор в очередной раз. Однако сейчас это означает, что стратегическая отрасль экономики – добыча золота – становится еще одним экспортом сырья. Экспорт этого металла ныне используется для пополнения бюджета за счет растущей прибыли в тех же долларах, от которых страна пытается избавиться.

Несмотря на все успехи, мы все еще зависимы от долларовой системы, и достаточного монетарного суверенитета пока не добились. Остается лишь надеяться, что башенная закупка золота другими странами сократит долю долларов как резервной валюты повсеместно. Но если это так, то спрос на доллары будет, вероятней всего, падать и дальше снижать его курс к золоту. Так, получается, что Россия не успела накопить достаточного количества этого металла, чтобы противостоять любым шокам мировой финансовой системы, которые, как мы видим, могут наступить по любой причине в период глобальной нестабильности.