Житель Люберец подал иск к Министерству здравоохранения Московской области с требованием обосновать обязательное ношение масок, сообщает Telegram-канал Mash.

По мнению мужчины, в регионе ввели масочный режим, потому что это «такие опыты».

Cуд отказался заводить дело, пояснив, что мнение гражданина может не совпадать с официальной позицией ведомства. Однако мужчина намерен обжаловать это решение в вышестоящей судебной инстанции. Он добавил, что «не хочет носить маску», и она ему «как-то не нужна».

«Я посмотрел ряд репортажей с губернатором [Московской области Андреем Воробьевым], где он предлагал, советовал, рекомендовал… Но ни в одном комментарии не сказал об обязательном ношении масок».

После этого мужчина написал Воробьеву письмо, в котором попросил объяснить необходимость ношения масок. По его словам, в указанный срок (по закону он составляет 30 дней) Воробьев не ответил, после чего житель Люберец подал иск к главе региона за нарушение сроков рассмотрения письменного обращения к должностному лицу.

«Через пару месяцев пришел ответ из Минздрава Московской области, где написали телефон, по которому мне объяснят, где купить маски. То есть вообще не по теме. И вот в своем иске к министерству я просил, чтоб признали этот ответ необъективным и незаконным, а также, чтоб суд обязал Минздрав МО, раз уж он взялся рассматривать мои обращения к губернатору, ответить на вопрос о масках по существу», – сказал люберчанин.

Ранее власти Московской области в период с 2 по 15 ноября ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также предписали всем жителям региона обязательное ношение масок в общественных местах.