Азербайджанская армия выдворяет оккупантов с родных исторических земель, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Баку.

Глава государства напомнил о своих неоднократных заявлениях по готовности прекратить вооруженные действия в оккупированном Нагорном Карабахе. «Если Армения займет конструктивную позицию за столом переговоров и выведет войска с оставшихся оккупированных территорий Азербайджана, то мы готовы прекратить боевые действия хоть сегодня. Однако для этого Ереван должен взять на себя конкретные обязательства», – сказал азербайджанский лидер.

«Мы готовы к этому. Думаю, что на фоне череды горьких поражений на фронте власти Армении должны наконец прийти к конкретному решению», – добавил он.

При этом он выразил сожаление в связи с отсутствием стремления Еревана к конструктивному диалогу с Баку. «Премьер Армении направил письмо президенту России с просьбой о военной помощи. Это совершенно недопустимо и не имеет под собой никакого основания. Мы воюем и выбиваем врага на своей родной земли. Азербайджан не осуществлял агрессию», – сказал Алиев.

Президент также привлек внимание к участию Москвы в работе Минской группы ОБСЕ. «Россия, как страна-посредник должна придерживаться нейтральной позиции так же, как и все страны-сопредседатели МГ ОБСЕ. Этого требует от них мандат ОБСЕ. Письмо Николы Пашиняна в адрес Владимира Путина – это признание поражения на поле боя. Думаю, что этот факт должен быть проанализирован и самим армянским обществом. Жители Армении могут добиться от властей прекращения войны и обеспечения мира», – сказал президент Азербайджана.

Накануне Алиев сообщил на своей странице в Twitter, что от армянской оккупации освобождены еще восемь населенных пунктов в трех районах Азербайджана.

«Победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации села Чапранд, Гаджи Исаглы, Гоша Булаг - Джебраильского; Дере Гилятаг, Беюк Гилятаг – Зангиланского; Ишыглы, Мырадханлы, Миланлы - Губадлинского районов. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!», – говорится в публикации.

В ходе боев, продолжающихся с 27 сентября в ответ на провокации армянской стороны, ВС Азербайджана освободили более 180 оккупированных Арменией населенных пунктов республики, в том числе города Зангилан, Джабраил, Губадлы и Физули, а также поселок Гадрут.