Девочку, которую спасли в Измире спустя 65 часов после землетрясения, уже рисует

Трехлетняя Элиф Перинчек, которую спасли из-под завалов в Измире, идет на поправку в больнице Эгейского университета. Она разговаривает и уже даже рисует. Девочка была обездвижена под обломками 65 часов. После землетрясения под завалами оказалась вся ее семья. Маму и трех сестер нашли спустя сутки. Одна девочка была уже мертвой. #ЭлифПеринчек #землетрясение #больница