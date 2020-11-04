ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Девочку, которую спасли в Измире спустя 65 часов после землетрясения, уже рисует
Трехлетняя Элиф Перинчек, которую спасли из-под завалов в Измире, идет на поправку в больнице Эгейского университета. Она разговаривает и уже даже рисует. Девочка была обездвижена под обломками 65 часов. После землетрясения под завалами оказалась вся ее семья. Маму и трех сестер нашли спустя сутки. Одна девочка была уже мертвой. #ЭлифПеринчек #землетрясение #больница
Девочку, которую спасли в Измире спустя 65 часов после землетрясения, уже рисует / Others
4 ноября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us