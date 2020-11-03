В Подмосковье убили крупного бизнесмена, владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, пишет «Медуза».

Несколько злоумышленников в ночь на понедельник ворвались в баню в подмосковном доме российского мясного магната, называемого «колбасным королем», и, связав его и его жену, потребовали деньги, а затем убили бизнесмена выстрелом из арбалета.

Супруге пострадавшего удалось скрыться от нападения и предупредить полицию, но когда на место происшествия приехали правоохранительные органы, Владимир Маругов был уже мертв, сообщил Следственный комитет РФ.

Сразу после преступления убийцам удалось скрыться. Следователи обнаружили брошенный ими автомобиль Citroen в одной из расположенных неподалеку деревень. Через несколько часов один из предполагаемых преступников был задержан, поиски его сообщника продолжаются. Мотивы преступления выясняются. Следствие рассматривает как версию ограбления, так и версию заказного убийства.

Владимир Маругов был владельцем нескольких компаний, занимающихся производством колбасных изделий, в частности, «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы». В СМИ его называли «колбасным королем». Маругов также владел ООО «Строй-проект», ООО «СК Теплосеть», был гендиректором ЗАО «Наска», ООО «Легпромактивы» и других предприятий.

В июле 2019 года сын Маругова Александр погиб в результате аварии, произошедшей на Фрунзенской набережной в Москве. Молодой человек ехал на мотоцикле и столкнулся с такси, оба транспортных средства загорелись.