Известный бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что окажет материальную поддержку пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Измире через гуманитарные организации «Красный полумесяц» и «Красный крест».

Писатель, романы которого пользуются в Турции большой популярностью, написал об этом в Twitter. Он также привел в своем твите аят из суры «Аль-Инширах» (Раскрытие): «Несомненно, что трудности и облегчения вместе».

Разрушительное землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение также ощутили и на близлежащих греческих островах.

Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 107 человек. Поисково-спасательные работы в Измире завершены в двенадцати из 17 разрушенных жилых домах. Разбор завалов пяти домов продолжается.