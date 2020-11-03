Двое уроженцев Турции оказали помощь двум женщинам и полицейскому, раненным при теракте в Вене, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.

Реджеп Тайип Гюльтекин и Микаил Озен вынесли с места инцидента трех раненых, включая полицейского, при этом Гюльтекин получил ранение в ногу.

По словам молодого человека, он был со своим другом Микаилом Озеном в центре Вены, когда они услышали выстрелы, после чего оба направились в сторону инцидента. Молодые люди увидели, как вооруженный преступник стрелял в одного из прохожих. Гюльтекин сразу оказал помощь одной из пострадавших женщин.

«После того, как я отвел женщину в ближайший ресторан, террорист наставил на меня пистолет», – вспоминает он. По его словам, он упал на землю, чтобы его не застрелил террорист, у которого было длинноствольное ружье, но все равно получил ранение. «Мы сели в машину моего друга и поехали в ближайшее отделение полиции, чтобы сообщить о происшествии».

Гюльтекин рассказал, что позже они увидели полицейского, который был ранен в ходе столкновения. Из-за того, что медицинские бригады не смогли близко подъехать к месту происшествия, молодые люди отнесли офицера к машине скорой помощи. По словам Гюльтекина, они также помогли еще одной женщине перебраться в безопасное место.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал молодых людей «героями». «Вчера ночью в Вене оказались два наших героя. Они сделали то, что должны были сделать, – как турки и как мусульмане. Реджеп Тайип и Микаил! Спасибо, ребята. Мы вами гордимся!», – написал Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства выразил соболезнования народу Австрии в связи с вооруженным нападением в Вене. «Терроризм – общий враг всего человечества. Для борьбы с этим злом необходимо искреннее сотрудничество всего мирового сообщества. Турция в этот трагический день солидарна с народом Австрии», - написал Чавушоглу в Twitter.

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун также осудил террористическое нападение в Вене. «Я решительно осуждаю террористическое нападение, имевшие место в Вене. Выражаю свои соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Турция выступает против терроризма и солидарна с народом Австрии. Мы разделяем вашу боль», - сказал Алтун.

В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки стала синагога. Инцидент привел к гибели четырех человек. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут.