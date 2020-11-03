ПОЛИТИКА
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В США владельцы магазинов боятся погромов в связи с президентскими выборами
В Нью-Йорке и Вашингтоне собственники магазинов закрывают витрины листами фанеры. 3 ноября в США стартует основной этап президентского голосования, в котором участвуют Дональд Трамп и Джо Байден. Владельцы лавок в районе Белого дома в Вашингтоне опасаются погромов, которые могут начаться после объявления результатов выборов. Более 90 млн американцев уже проголосовали за будущего президента по почте. #НьюЙорк #витрины #выборы
В США владельцы магазинов боятся погромов в связи с президентскими выборами / Others
3 ноября 2020 г.
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