В США владельцы магазинов боятся погромов в связи с президентскими выборами

В Нью-Йорке и Вашингтоне собственники магазинов закрывают витрины листами фанеры. 3 ноября в США стартует основной этап президентского голосования, в котором участвуют Дональд Трамп и Джо Байден. Владельцы лавок в районе Белого дома в Вашингтоне опасаются погромов, которые могут начаться после объявления результатов выборов. Более 90 млн американцев уже проголосовали за будущего президента по почте. #НьюЙорк #витрины #выборы